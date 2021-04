Ampliamento Kronospan: il comitato ABC chiede alle forze politiche dibattito pubblico

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Nei giorni scorsi i rappresentanti del comitato ABC Ambiente Bene per le Comunità hanno cominciato ad incontrare gli esponenti politici locali per un primo confronto sul progetto di ampliamento della Kronospan di San Vito al Tagliamento.

Il comitato, alla luce del notevole impatto ambientale e sanitario che l’impianto avrà in caso di autorizzazione, tenuto conto della realtà ambientale del territorio già fortemente compromessa, richiede a gran voce innanzitutto l’avvio di un processo partecipativo che sia il più ampio possibile e che preveda sia l’informazione che l’ascolto delle opinioni dei cittadini, magari proprio avviando una procedura di Valutazione di Impatto Sanitario rapida (VISPA) così come prevista dal Ministero della Salute per casi come questo.

Oltre quindi a ribadire la propria contrarietà al progetto e la preoccupazione per i dati presentati dall’azienda, il comitato intende chiedere a tutte le forze politiche la loro posizione in merito e, soprattutto, di condividere a tutti i livelli la richiesta di dibattito pubblico e partecipato.

I consiglieri regionali Centis (Cittadini), Sergo (M5S) e Capozzella (M5S) hanno condiviso le criticità sollevate sul progetto e si sono impegnati a portare a livello comunale e regionale la richiesta di partecipazione pubblica. Anche la segreteria provinciale e i consiglieri regionali locali del PD hanno ascoltato le ragioni del comitato, riservandosi di esprimere la propria posizione sulle questioni poste.

“Immediatamente – aggiunge la nota del Comitato ABC – Ambiente Bene per le Comunità – nei prossimi giorni il comitato completerà gli incontri su queste questioni anche con le altre forze politiche del territorio e del centrodestra con la convinzione che tutti, indistintamente, dovrebbero riconoscere che un più ampio accesso alle informazioni ed una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità e la trasparenza delle decisioni, ne rafforzano l’efficacia, contribuiscono a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali, consentendo loro di esprimere le proprie legittime preoccupazioni e permettendo alle autorità di tenerne adeguatamente conto.

Parallelamente, il comitato incontrerà il dott. Gustavo Mazzi, presidente della sezione di Pordenone e vice presidente FVG di ISDE (Associazione Internazionale dei Medici per l’Ambiente), per valutare assieme a lui le stime degli impatti sanitari che il progetto potrà avere sul territorio ed organizzare sul tema una videoconferenza informativa pubblica”.