Ascom Azzano Decimo, Lorenza Nardo eletta presidente

AZZANO DECIMO – Prende forma e si concretizza il lavoro svolto in questi anni, grazie a una partecipata collaborazione con il Comune di Azzano Decimo – assessore al Commercio Enrico Guin – e i vertici provinciali di Ascom-Confcommercio, per l’istituzione del nuovo mandamento che ha coinvolto il tessuto mercantile compreso fra i territori di Fiume Veneto, Chions, Pravisdomini, Prata di Pordenone e Pasiano.

Nei prossimi mesi Ascom renderà operativo un ufficio ad Azzano Decimo per dare consulenza e assistenza agli operatori del terziario.

A guidare la compagine locale è stata chiamata una giovane donna imprenditrice, Lorenza Nardo, titolare del bar Barocco di via Ilaria Alpi di Azzano Decimo che sarà affiancata nel suo lavoro dal consiglio così composto: Davide Gonzo (abbigliamento) e Paolo Miotto (abbigliamento) di Azzano Decimo; Alberto Caramuta (pizzeria) di Fiume Veneto e Ciro D’Aniello (recupero crediti) Villotta di Chions.

Nel corso dell’assemblea elettiva, svoltasi nei giorni scorsi alla Casa dello Studente di Azzano Decimo sia in presenza che in modalità online, presenti numerosi operatori commerciali dei Comuni interessati dall’area mandamentale, nonché i rappresentanti dell’Associazione della Destra Tagliamento con il presidente Alberto Marchiori, accompagnato dai vicepresidenti Fabio Pillon con delega al territorio e, per il commercio, Andrea Maestrello, unitamente al direttore della struttura Massimo Giordano.

Soddisfazione è stata espressa degli organi esecutivi di Confcommercio, condivisa anche dall’assessore Guin presente all’incontro, per questo importante risultato che ha come obiettivi la valorizzazione di questa porzione del territorio e lo sviluppo economico delle imprese locali, il vero polo attrattivo dei centri commerciali naturali.

A breve la prima riunione mandamentale per mettere a punto un calendario di programma incentrato – come ha dichiarato la presidente Nardo – su formazione, iniziative promozionali e attività complementari per la categoria.