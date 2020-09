Ascom Sacile, Carlo Lenarduzzi è il nuovo presidente

SACILE – E’ Carlo Lenarduzzi, titolare ‘Le lanterne bistrot’ nel giardino della Serenissima, il nuovo presidente mandamentale per l’Ascom-Confcommercio di Sacile. La nomina nei giorni scorsi durante l’assemblea degli operatori commerciali riuniti, nella sede di Palazzo Ragazzoni, per eleggere il nuovo consiglio mandamentale che sarà in carica fino al 2021.

Il giovane Lenarduzzi, che si pone l’obiettivo di rappresentare in maniera efficace e propositiva il comparto del terziario segnato in questi mesi da un’emergenza sanitaria senza precedenti, subentra a Dino Cancellier che ha lasciato l’incarico a inizio anno per motivi personali.

Questa la composizione del direttivo che a breve sarà convocato per mettere a punto il programma che caratterizzerà nei prossimi mesi la categoria e nominare il vicepresidente. Settore Commercio: Ugo Dozzo, Lucio Ceolin, Loredana Pavan, Agnese Puiatti ed Ermes Roman di Sacile, Giovanni Satta di Caneva. Settore Turismo: Roberto Carlet (Caneva), Diego Del Fiol, Carlo Lenarduzzi e Simone Tesolin di Sacile.

Per il presidente provinciale Confcommercio imprese per l’Italia Alberto Marchiori, intervenuto all’assise con il direttore della struttura Massimo Giordano, la figura di Lenarduzzi a capo del mandamento rappresenta «un momento importante per la nostra Associazione e costituisce l’occasione per sviluppare una nuova e proficua collaborazione con i diversi organismi che operano a livello mandamentale. Una sinergia necessaria per attivare nuovi progetti di promozione e di interesse turistico capaci di rendere maggiormente attrattiva la città sul Livenza».