Aspettando la Corsa rosa: Livenza E-Motion, un giro di emozioni

SACILE – “La vigilia della tappa Sacile – Cortina d’Ampezzo domenica 23 maggio dopo una settimana di grandi appuntamenti conferenziali e di altre iniziative culturali , turistiche ha vissuto una bella mattinata dedicata al raduno per biciclette a pedalata assistita in collaborazione con il Comune di Caneva, grazie anche a Michele Biz del Gs Caneva.

Un bel gruppo di partecipanti provenienti anche da comuni limitrofi, partendo dalla zona antistante il Palamicheletto di Sacile si è avviato attraverso le vie cittadine per poi proseguire verso il Castello di Caneva attraverso un percorso misto di sterrato, sentieristico e di strade asfaltate .

Una bella giornata di sole ha accompagnato la spensierata e felice compagnia di amatoriali ciclisti che una volta aggirato il Castello d Caneva hanno trovato ospitalità e ristoro preso l ‘ Agriturismo in Via Col de Fer famoso per alcune specialità vinicole e gastronomiche come il Verdisio e il Figo Moro.

Qui ad accoglierli oltre ai gentilissimi titolari anche il Sindaco di Caneva Dino Salatin.

Poi il ritorno a Sacile passando per Stevenà di Caneva percorrendo itinerari per molti sconosciuti e dal fascino paesaggistico unico.

Al Palamicheletto di Sacile hanno salutato e ringraziato i partecipanti con la consegna di un cestino ristoro l ‘Assessore allo Sport Alessandro Gasparotto e una provata (molto impegnata e coinvolta in questa e altre iniziative per la tappa) Roberta Lot Assssore al Turismo e Attività Produttive.

In contemporanea sempre a Sacile si è tenuta la manifestazione ” Bimbin…Giro” percorso libero in bicicletta per bambini e famiglie con punti tappa da raggiungere.”

Stefano Boscariol