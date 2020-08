Barcis, evento poetico “Voci di luoghi” il 7 agosto

BARCIS – Nonostante le incertezze generate dalla pandemia, i Premi letterari “Giuseppe Malattia della Vallata” e “Pierluigi Cappello” non si fermano: le premiazioni si svolgeranno domenica 6 settembre a Barcis per il Premio Malattia; giovedì 17 settembre nell’ambito di “pordenonelegge.it” per il Premio Cappello.

La consegna dei premi sarà preceduta la sera di venerdì 7 agosto a Barcis dall’ormai tradizionale evento poetico-musicale “Voci di luoghi”: quest’anno ne saranno protagonisti lo scrittore Pino Roveredo e il maestro Gianni Fassetta.

L’omaggio al “Premio letterario nazionale Giuseppe Malattia della Vallata” è organizzato dal Comune di Barcis e dall’Associazione Pro Barcis in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis, la Fondazione pordenonelegge.it e il Circolo Culturale Menocchio, con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e Famiglia Malattia con la ditta Gialean. La serata rientra tra gli eventi del programma BarcisEstate 2020.

Voci di luoghi si terrà con inizio alle 20.45 in Piazza Lungolago (ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 340 5433534).

Parole e musica per lo spettacolo “La perfetta imperfezione”, di e con il Premio Campiello Pino Roveredo accompagnato dalle note del fisarmonicista Gianni Fassetta.

Viaggio di parole e musica nel mondo dei “dimenticati”, quelli con una stanchezza mentale, affinchè la memoria non si ammali di amnesia e non ritorni a frequentare l’offesa verso quelle persone scordate dalle coscienze del mondo.