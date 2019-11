Barcis, domenica 3 Castagnata sotto il Campanile

BARCIS – Domenica 3 novembre a Barcis si terrà l’ormai tradizionale “Castagnata sotto il Campanile”.

Questa manifestazione giunta alla 23° edizione, organizzata dalla Pro Barcis e dal Comune in collaborazione con il Gruppo Alpini di Barcis richiama da sempre un pubblico numeroso per partecipare alla commemorazione del 4 novembre e a un momento di svago con un concerto di canti alpini e di montagna e la tradizionale castagnata sotto il campanile.

Alle ore 14.00 in Piazza Municipio si formerà il corteo che, alle 14.15, raggiungerà il monumento ai caduti dove, dopo l’alzabandiera ci sarà la deposizione di una corona di alloro e il saluto del sindaco Claudio Traina.

Seguirà alle 14.30 la Santa Messa nella Parrocchiale di Barcis accompagnata dal Coro Sezionale A.N.A. Udine – Gruppo di Codroipo, diretto dal Maestro Massimiliano Golin, che al termine della funzione religiosa, si esibirà in un concerto. Il “Coro A.N.A. Codroipo” costituitosi nel 1985, è stato scelto nel 2004 dalla Sezione di Udine come suo rappresentante nel mondo corale alpino e ha mutato la denominazione in “Coro Sezionale A.N.A. Udine – Gruppo di Codroipo”.

Il repertorio del coro include la tradizione canora alpina, i canti della propria terra, il Friuli, quelli denominati “della montagna”, ma anche melodie legate ad altre Regioni e generi musicali diversi.

La giornata si chiuderà in allegria “sotto il Campanile” con castagne e “vin bon” offerti dagli Alpini e dolci preparati dalle signore di Barcis.