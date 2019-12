Barcis, ricco calendario di eventi per il Natale

BARCIS – Come da consuetudine, Barcis propone numerose iniziative per celebrare il periodo dell’Avvento: il programma è stato messo a punto dalla Pro Barcis in collaborazione con il Comune della località turistica della Valcellina e tiene conto del fatto che Natale è una festa di famiglia.

Si parte domenica, giornata dedicata alla celebrazione dell’Immacolata, con tanti eventi: alle ore 15.30, nella Chiesa Parrocchiale, racconto musicale “La tempesta di neve”, con l’Orchestra a plettro “Sanvitese” diretta da Alberto Marchioni. Voci narranti Ruggero Degano e Donatella Lavarini. L’orchestra presenterà la suggestiva fiaba d’amore di A. Puškin musicata da G. Sviridov. A seguire, lungo le vie del paese, “La magia del bosco incantato”, giunta alla quinta edizione e l’accensione delle luminarie e dell’Albero di Natale.

Domenica 15 dicembre sempre lungo le vie di Barcis, dalle ore 10 alle 17, è in programma il mercatino “Aspettando il Natale” con bancarelle con prodotti tipici natalizi e, dalle ore 14, “Insieme con Babbo Natale”. Lungo le vie del paese, dalle ore 15, il Coro Polifonico Sant’Antonio Abate di Cordenons, diretto da Monica Malachin si esibirà in un Concerto Natalizio itinerante che si concluderà alle ore 16 nella Chiesa Parrocchiale.

Martedì 24 dicembre, in piazza lungolago, con partenza alle ore19 si terrà “Il giro del Sla…go”, decima edizione con due giri del lago (12 km) e raccolta fondi per la lotta alla Sla, in collaborazione con Asla di Pordenone. Nella chiesa parrocchiale, alle ore 21, Santa Messa di Natale accompagnata dalle Cornamuse Friulane.

Nel piazzale di Palazzo Centi, dalle ore 22, Rappresentazione vivente della Natività, interpretata dai bambini di Barcis e accompagnata sempre dalle Cornamuse Friulane. Al termine brindisi di Natale.

Domenica 5 gennaio 2020, nella zona del lungolago, dalle 20, Falò epifanico con vin brulè per tutti