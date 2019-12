Barcis, tante manifestazioni per il Natale

BARCIS – L’invito della Pro Barcis e del Comune della località turistica della Valcellina è quello di venire a scoprire lo spirito del Natale in un ambiente unico ed emozionante che in questo periodo dell’anno diventa un luogo da favola.

Barcis è pronta ad ospitare, martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, la 10° edizione della marcia “Il giro del SLA…go”, partenza dalle ore 19.00 per compiere due giri del lago di Km. 12.

Si tratta di una manifestazione che unisce la parte agonistica alla solidarietà in quanto il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto per la lotta per la Sla.

Alle ore 21.00 nella Parrocchiale sarà celebrata la Santa Messa di Natale accompagnata dalle Cornamuse Friulane. Alle ore 22.00 è in programma la Rappresentazione vivente della Natività interpretata dai bambini di Barcis e accompagnata dalle Cornamuse Friulane che eseguiranno il loro sempre emozionante repertorio.

Come ogni anno i giovani barciani daranno vita al presepe vivente nel piazzale di Palazzo Centi, dove ci si recherà, uscendo dalla chiesa, con una fiaccolata. Il tradizionale Brindisi di Natale e lo scambio degli auguri concluderà la serata.