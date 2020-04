BCC Pn e Monsile regala a soci polizza Covid-19

AZZANO DECIMO – BCC Pordenonese e Monsile ha sottoscritto una polizza assicurativa totalmente gratuita a beneficio della maggior parte degli oltre 18 mila soci che dovessero essere ricoverati per aver contratto il Covid-19.

La polizza “Andrà tutto bene”, che avrà scadenza il 31 dicembre di quest’anno, è stata appositamente studiata per poter coprire il maggior numero di persone possibile. Grazie ad un accordo con la compagnia assicuratrice potranno beneficiarne tutti i soci fino al 71esimo anno d’età, contro i 65 normalmente previsti.

La polizza prevede una diaria per ricovero e una diaria forfettaria nel caso in cui ci sia stato un ricovero in terapia intensiva. Nei 30 giorni successivi la degenza, la polizza garantirà anche una serie di servizi aggiuntivi disponibili H24, tra cui il pagamento del trasporto dall’ospedale al domicilio, l’assistenza infermieristica domiciliare per un massimo di 20 ore e la possibilità di usufruire di informazioni sanitarie via telefono e di pareri medici e psicologici immediati.

“Come Banca di Credito Cooperativo ci sentiamo in dovere di mettere in atto tutte le misure che possano aiutare concretamente le persone che sono state colpite dal virus – ha dichiarato il Presidente di BCC Pordenonese e Monsile Antonio Zamberlan.

“In queste settimane abbiamo ideato e realizzato azioni concrete e iniziative sociali per proteggere le nostre imprese e i nostri territori, con questo gesto vogliamo proteggere anche i nostri soci. Per questo motivo abbiamo deciso di attivare gratuitamente una polizza assicurativa cui potranno accedere in caso di bisogno. Oltre al ristoro economico abbiamo inoltre previsto la possibilità di affiancare anche servizi di assistenza infermieristica e di consulenza sanitaria e psicologica via telefono.

Inoltre, in accordo con la compagnia assicurativa abbiamo previsto che, per nostro tramite, anche i nostri clienti, le imprese o i familiari dei nostri soci possano accedere a polizze assicurative su misura a prezzi favorevoli”.