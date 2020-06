Cade in montagna e batte la testa, grave un bambino di 11 anni

MONTEREALE VALCELLINA – Un bambino di 11 anni è in gravi condizioni a seguito di una caduta avvenuta lungo un sentiero panoramico a Montereale Valcellina, nel primo pomeriggio di oggi, 2 giugno.

Per cause in corso di accertamento il bambino è caduto, nei pressi della discoteca Paradise.

Ha riportato un trauma cranico. Immediato l’allarme. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l’elicottero sanitario.

Il personale ha soccorso il bambino che è stato intubato e trasportato in volo, in codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto i volontari del Soccorso Alpino.