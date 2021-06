Cambio del martello da Scramoncin a Scolari al Rotary Club Pordenone

MANIAGO – Si è svolta all’Eurohotel di Maniago, la cerimonia del passaggio del martello tra il Presidente uscente Renzo Scramoncin ed il presidente entrante Franco Scolari.

Nel corso della cerimonia il Presidente uscente Scramoncin, ha ricordato le tappe che hanno contraddistinto la sua annata ed i numerosi service prodotti nonostante le difficoltà causate dalla pandemia ringraziando tutti i soci, ed in particolare i membri del direttivo, che gli sono stati vicino.

“E’ stato un anno che, mio malgrado, sarà ricordato come quello dell’epidemia da COVID-19 e la conseguente privazione dei contatti umani” ha ricordato Renzo Scramoncin” ma noi non ci siamo arresi. Abbiamo mantenuto l’appuntamento settimanale grazie all’aiuto della tecnologia e i nostri service si sono adattati alle criticità della situazione non sempre seguendo l’insegnamento rotariano di Paul Harris secondo il quale non si deve fare beneficienza ma vanno tolte le cause che la rendono necessaria.”

Nell’assumere l’incarico il neo presidente Franco Scolari ha espresso il suo entusiasmo nel servire la città e la società con particolare attenzione alla tecnologia perché – ha ricordato Scolari – aiuta a risolvere problemi e migliore le condizioni di vita.

Presenti alla Cerimonia il Past Governor Alfio Chisari, l’assistente del Governatore del Distretto 2060 Giovan Nicola Borsetti, i rappresentanti del gruppo giovani Interact e Rotarct, le presidenti dell’Inner Wheel e della Fidapa.