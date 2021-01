Campone isolata: quali misure per evitare che non si ripeta in futuro?

VAL TRAMONTINA – “A Campone, frazione del comune di Tramonti di Sotto, vivono più di 20 persone, che a causa di una frana abbattutasi a dicembre sulla SP 57, sono rimaste isolate per diversi giorni.”

È quanto evidenziato dal Consigliere Emanuele Zanon (Regione Futura), riepilogando quanto accaduto nelle prime settimane di dicembre a seguito di fenomeni metereologici eccezionali.

“Tali condizioni avverse che hanno coinvolto la nostra regione sono state particolarmente accentuate nella fascia montana del pordenonese – spiega Zanon –, causando anche una frana lungo la strada provinciale 57, nel comune di Tramonti di Sotto. Lo smottamento ha interrotto la suddetta carrabile, riducendo inevitabilmente gli spostamenti della popolazione residente a Campone, in quanto la viabilità alternativa risulta di difficile percorribilità”.

Il Consigliere Zanon, a tal proposito, ha depositato un’interrogazione alla Giunta regionale per conoscere quali misure intenda adottare affinché tali situazioni di isolamento non vengano a ripetersi in futuro.