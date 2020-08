Caneva, domenica 30 agosto la grande festa del FigoMoro

CANEVA – Tra poche ore entreremo nel vivo della maturazione del FigoMoro da Caneva, uno dei prodotti tipici di eccellenza del FVG, dopo la raccolta dei fioroni avvenuta a luglio.

Proprio per far apprezzare e conoscere questo frutto nel periodo migliore della raccolta, domenica 30 agosto ConCentro, azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, il Comune di Caneva e il Consorzio per la Tutela del FigoMoro da Caneva organizzano In campagna col FigoMoro, iniziativa ricca di iniziative rivolte agli appassionati dell’enogastronomia e della natura.

Nel pieno e rigoroso rispetto delle norme anti-Covid19, Villa Frova a Caneva ospiterà gli stand espositivi e di degustazione e vendita del FigoMoro e dei suoi molteplici utilizzi (confetture, salse, prodotti per la pasticceria e per la gelateria) con un servizio ristorazione di piatti a base di FigoMoro abbinati ai prodotti tipici della pedemontana e dei vini del canevese.

Tour gratuiti in pulmino, porteranno il pubblico a vivere l’esperienza della raccolta dei frutti freschi del FigoMoro direttamente nelle piantagioni, assistiti dal personale del Consorzio per la Tutela del FigoMoro, per assaporarli appena raccolti.

Non mancheranno le visite guidate al Sito UNESCO del Palù di Livenza dove si potrà visitare, accompagnati da una Guida, il sito palafitticolo.

A conclusione della giornata saranno realizzate due degustazioni gratuite per il pubblico di preparazione di piatti della tradizione con il FigoMoro da Caneva (necessaria la prenotazione), curati da Federico Mariutti e presentati da Andro Merkù (La Zanzara, Striscia la Notizia). Info su www.pordenonewithlove.it