Cento anni di attività, l’Ascom premia l’osteria Al Feudo

PORCIA – Anche se il tempo non è stato clemente tanti gli avventori che si sono dati appuntamento domenica 12 maggio all’osteria Al Feudo di Porcia per festeggiare i 100 anni di attività. Un compleanno che premia un locale che rientra tra i locali storici del Friuli Venezia Giulia e dal 1919 un punto di riferimento per l’enogastronomia del territorio.

Ad accogliere gli ospiti i due giovani titolari dell’esercizio, Giovanni Fabbro e Lorenzo Paludetto, che hanno rilevato il locale 15 anni fa.

Nel pomeriggio c’è stato un momento ‘istituzionale’, ma anche di amicizia e cordialità, con la consegna di una targa da parte del vicepresidente vicario dell’Ascom-Confcommercio di Pordenone Giovanna Santin, unitamente al responsabile delle pubbliche relazioni Lorenzo Cardin.

Un’occasione per marcare l’impegno di questi giovani gestori che hanno saputo, negli anni, valorizzare con professionalità un locale tipico rimasto nella tradizione delle genti purliliesi.