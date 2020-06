Coinvolto in rissa, picchia Carabinieri. Arrestato un 21enne

SACILE – Un giovane di 21 anni, di Sacile, pregiudicato, è stato arrestato la notte scorsa, 6 giugno, con l’accusa di oltraggio, minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Attorno alle 3, i militari dell’Arma della locale Compagnia sono giunti in piazza del Popolo dove era stata segnalata una rissa all’esterno di un locale.

I Carabinieri, non senza difficoltà, hanno bloccato il 21enne e lo hanno portato in caserma, dove ha dato in escandescenza, colpendo il personale in servizio e sollevando e scagliando i tavolini e le sedie della sala d’attesa. Il giovane sarà anche sanzionato per ubriachezza molesta.