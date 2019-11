Concerto di musica sacra venerdì 29 a Roveredo

ROVEREDO – Venerdì 29 novembre alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Roveredo in Piano, l’Associazione per la musica sacra Vincenzo Colombo proporrá un concerto di musica sacra suddiviso in due parti: nella prima verrà omaggiato Giovanni Antonio De Sacchis “Il Pordenone” con due brani corali del periodo rinascimentale dell’artista pordenonese dei compositori Felice Anerio e Tomás Luis Da Victoria, mentre nella seconda l’omaggio sarà rivolto al compositore Joseph Gabriel Rheinbergher per il 180* anniversario della nascita con la proposta della Messa in mi maggiore, seguita da due brani per solo organo tratti dalla Sonata n. 16 e per finire con Abenlied e lo Stabat Mater.

Protagonisti sarà il Coro Polifonico Melos di Rovigo, eccellenza corale, pluripremiato in numerosi concorsi nazionali, diretto dal maestro Roberto Spremulli, già direttore del Coro San Marco di Pordenone, didatta, compositore, musicoterapeuta, nonché solista dei Cantori Gregoriani di Cremona; la formazione corale sarà accompagnata dall’organista Giovanni Feltrin, docente al Conservatorio Benedetto Marcello a Venezia e titolare del Duomo di Treviso.

Un’ottima occasione per poter ascoltare un repertorio di raffinata eleganza, soprattutto nella eccellente proposta della compagine rodigina. Ingresso libero.