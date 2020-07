Consegna defribillatore Ail a Asd La Rosta

SACILE – Alla presenza del Presidente AIL PORDENONE Aristide Colombera, del Presidente ASD LA ROSTA Mario Toffoli e con la presenza del Presidente Centro Ippico LA CASSIA Daniel Brembo e della Vice Presidente Sara De Re, ufficialmente è stato donato da AIL PORDENONE un defribillatore come segno di gratitudine e stima per la costante e vicina collaborazione attiva e partecipativa dimostrata in molteplici occasioni ed eventi realizzati anche proprio nella sede delle due associazioni ippiche.

L’opportunità e il momento è valso per poter fare il punto da parte del Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera su ciò che attende e promette il futuro dell’associazione senza venir meno nel ringraziare tutti coloro che si sono prestati e impegnati in momenti critici come quelli del COVID19 e che hanno consentito a soddisfare i vari traguardi e obiettivi in corso e in divenire.

Tali testimonianze e immagini sono state raccolte nella rubrica AIL NEWS TELEPORDENONE in onda nei prossimi due week end, come da consueta programmazione e palinsesto.

Stefano Boscariol