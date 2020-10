Coronavirus: Electrolux, da lunedì 12 ottobre misure più rigide

PORCIA – Oggi, 8 ottobre, nel breve incontro con la direzione del personale, considerato l’aumento dei contagi su base regionale e l’incidenza sull’indicatore di rischio definito dal protocollo di sicurezza Electrolux, si è convenuto che da lunedì 12 ottobre il comprensorio di Porcia tornerà al livello 2.

Questo significa che ci saranno misure più rigide:

• il numero di lavoratori in smart working aumenterà dall’attuale 50% al 70%, • la mascherina dall’entrata in fabbrica dovrà essere indossata (correttamente) con continuità anche nel proprio posto, oltre che nelle situazioni di vicinanza tra lavoratori sino all’uscita, • inoltre bisognerà mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 metri in ogni situazione laddove non fossero indossate le mascherine, soprattutto nei momenti di maggior affollamento (pause caffè e pausa refezione) durante i quali si raccomanda la massima attenzione ai lavoratori.

Se correttamente adottate le misura precauzionali previste garantiscono un deciso grado di sicurezza nel luogo di lavoro.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazioni antinfluenzali il numero di adesioni volontarie chiuso alle ore 12.00 di venerdì 2 ottobre è di 410 lavoratori.

Pertanto l’azienda sta cercando di reperire questa quantità di vaccini. Coloro che avessero segnalato la loro adesione in ritardo saranno vaccinati nel caso ci fossero rinunce da parte dei lavoratori registrati nei tempi previsti. Le operazioni di vaccinazione saranno comunicate nei prossimi giorni.