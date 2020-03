Coronavirus, sindaco di Sacile “una camminata non può nuocere”

SACILE – In queste difficile giornate legate all’emergenza Coronavirus, Pordenoneoggi ha interpellato il sindaco di Sacile, Carlo Spagnol, e gli ha rivolto alcune domande.

Come si comporta il sindaco di Sacile in questi momenti e di fronte alla disposizioni governative?

Come sindaco ma anche come cittadino mi prefiggo di mettere in primo piano le priorità delle esigenze. Inoltre mi pongo di coordinarmi fra le varie realtà amministrative dei territori vicini cercando di intercettare le giuste percezioni e di evidenziare le distorsioni che nascono talvolta da un uso spropositato dei social che fra l’altro, sono molto utili in questa emergenza. Un eccesso di paura può procurare un allarmismo smisurato anche se ripeto, stare in casa è consigliabile.

Tutti siamo chiamati ad affrontare questa paura e a ciò si unisce il fatto che non siamo più abituati a stare rinchiusi e bisogna fare di necessità virtù. Siamo costretti a recuperare spazi che avevamo perso e che erano stati trascurati in tempi diversi da questi. Per fortuna la stagione primaverile e le belle giornate aiutano ad elevare il buon umore.

A tal proposito cosa ne pensa delle uscita da questa forzatura abitativa?

Ognuno ha una sensibilità diversa e suo senso della responsabilità anche di fronte a delle norme precise. A mio modo di vedere su questo argomento non bisogna assolutamente approfittare ma una semplice camminata o attività motoria in luoghi isolati e lontani da contatti e aggregazione, non penso possa nuocere. Certo luoghi come Poste e Banche se proprio non sono necessarie meglio evitarli.

E veniamo al capitolo spesa.

Noi come Comune abbiamo messo in atto un’ organizzazione che prepara la spesa e la consegna a domicilio con l’ aiuto della Protezione civile. Da una rete fissa 0434 787266 vengono filtrate le chiamate e per chi non è in grado di uscire dalla propria abitazione, vengono indicati i luoghi commerciali a cui rivolgersi per l’ ordinazione e le necessità. Stessa cosa per i farmaci e le ricette.

Stefano Boscariol