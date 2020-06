Dà in escandescenze e minaccia di far esplodere due bombole

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Attimi di paura e di tensione sin dalle prime ore del mattino a San Vito al Tagliamento, dove, in una casa, una persona dava in escandescenze, poi barricandosi e minacciando di far esplodere due bombole del gas.

Dopo ore di trattative inutili, in cui è stato impegnato un negoziatore dell’arma, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione bloccando l’esagitato.

Sul posto oltre ai carabinieri ,la polizia locale di San Vito, 118 e vigili del fuoco sempre di stanza a San Vito.

Foto di Michele Missinato