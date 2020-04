Dall’associazione Festa del Vino solidarietà per AIL

BRUGNERA – Quest’anno la famosa e tanto auspicata FESTA DEL VINO di San Cassiano per ovvi motivi legati al problema del Coronavirus non si è potuta concretizzare.

Ma nonostante ciò l’Associazione Festa del Vino, non ha voluto far mancare l’appuntamento caratteristico della serata con le Associazioni dedicando ad AIL PORDENONE una particolare iniziativa.

Sono stati a acquistati, infatti, 54 cartoni di focacce (per un totale di 432 euro) che sono stati distribuite agli anziani di San Cassiano per testimoniare loro , inoltre, la sincera e affettuosa presenza (a debita distanza, guanti e mascherine come da disposizione ministeriale) in un momento assolutamente epocale e così preoccupante.