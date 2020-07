Dolomia, traguardo raggiunto: inaugurata nuova linea Var

CIMOLAIS – 7 milioni di euro di investimento per la nuova linea Dolomia Emotion, pensata per completare la gamma di prodotti e guardare al mercato “green” del vetro a rendere: venerdì 3 Luglio 2020 il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha inaugurato ufficialmente la nuova linea di produzione realizzata in Sorgente Valcimoliana srl, l’azienda di Cimolais (PN) che imbottiglia con il marchio Dolomia, unica acqua al mondo che sgorga all’interno di un sito dichiarato dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”.

Disponibile nei formati 0.70 L e 1 L e nelle versioni naturale e frizzante, Emotion è una linea pensata per soddisfare le esigenze del mondo Ho.re.ca, della ristorazione e dell’ospitalità, ma che presto entrerà nella quotidianità anche del consumo privato, in famiglia o in ufficio. In particolare la distribuzione ‘porta a porta’ del formato da 1 litro verrà infatti gestita attraverso il contatto con i principali grossisti, attivi capillarmente nel territorio, mentre una particolare modalità operativa è in fase di definizione per l’agevolazione delle consegne nelle aree limitrofe.

“Per il momento le nostre bottiglie in vetro a rendere sono distribuite principalmente in Area Nielsen 2, coprendo il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino Alto Adige e Emilia Romagna ma, grazie all’attivazione di nuove piattaforme di distribuzione in Italia, stiamo raggiungendo anche Roma, Milano e Firenze. – dichiara Gilberto Zaina, Amministratore Delegato di Acqua Dolomia – Non è stato facile investire così tante risorse in una fase congiunturale delicata che impone di navigare a vista. Ma il completamento del progetto DOLOMIA2020 era alle porte ed il logo delle Dolomiti Friulane da sempre ci sostiene nel rassicurare la clientela sulla totale qualità.

La certezza di disporre di un’acqua tra le più pure e equilibrate ci ha quindi convinti: è dal 2008 che portiamo il Made in Friuli sulle tavole dei cinque continenti e i primi segnali di ripresa dopo l’emergenza coronavirus ci confortano”.

“In pochi anni siete riusciti a prendervi una fetta importante di mercato puntando su quello che è tipicamente Made in Italy, ovverò l’alta qualità, l’alta gamma – dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e prosegue – Dobbiamo essere in grado di fare squadra e farci una promozione reciproca, è importante cioè che i cittadini percepiscano che prendere un prodotto fatto in Friuli Venezia Giulia è un valore aggiunto e che quel prodotto quando va in giro per il mondo fa conoscere il Friuli, il suo territorio e le sue ricchezze.”

LE CARATTERISTICHE DELL’ACQUA

Dolomia si distingue per l’alta concentrazione di ossigeno naturalmente disciolto (10.7 mg/L), elemento essenziale per la vita, funzionale a produrre un effetto vitalizzante sugli organi del corpo.

Acqua oligominerale fra le più leggere (residuo fisso 118 mg/L). Dolomia è inoltre fonte ideale di idratazione per l’equilibrata concentrazione di minerali nobili, come calcio, magnesio e bicarbonato, preziosi per mantenere l’equilibrio idrosalino dell’organismo umano.

Acqua Dolomia alla sorgente ha un pH 8, un valore alcalino ottimale per contrastare l’acidità nell’organismo umano. Non ultimo il valore del sodio (<0.1 mg/L, <0.00001% ) che conferma Dolomia come l’acqua con il più basso contenuto di sodio a livello europeo.

L’AZIENDA

Sorgente Valcimoliana S.r.l. è l’azienda imbottigliatrice di Acqua Dolomia, unica azienda italiana che imbottiglia l’acqua che sgorga all’interno del Parco Naturale Dolomiti Friulane, un territorio protetto, Patrimonio Naturale dell’Umanità per l’Unesco.

Sorgente Valcimoliana nel 2019 ha prodotto 100 milioni di bottiglie, ed ha chiuso l’anno registrando una crescita del 10% rispetto al 2018.

L’azienda friulana è sorta dalla passione di persone che hanno creduto in un progetto condiviso. In questi anni, la passione si è trasformata, attraverso impegno, sacrificio e costanza e rispetto per l’ambiente, in una realtà aziendale solida e in crescita. Oggi, i valori aziendali rispecchiano i principi originari dei soci fondatori e rappresentano l’intero team che opera all’interno dell’azienda.