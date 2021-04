Donate 100 colombe alla Caritas dai commercianti di Maniago

MANIAGO – Con le attività economiche del mandamento di Maniago in grande sofferenza a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 che impone per tutto il FriuliVg la zona rossa con paesi semideserti e l’obbligo a tenere le serrande abbassate di molti negozi e i pubblici esercizi (bar, trattorie e pasticcerie) dedicati al solo asporto, gli imprenditori dell’Ascom-Confcommercio del territorio pedemontano non si sono certamente persi d’animo e, per il secondo anno consecutivo, hanno pensato di fare un dono pasquale da regalare alle famiglie più bisognose.

Sono state così acquistate, grazie anche al contributo della Coop, cento colombe che i promotori, guidati dal presidente mandamentale Ascom Flavio Rosolen e la consigliera Mara Bailot, hanno consegnato nelle mani del coordinatore della Caritas locale Enzo Fabbro il quale garantirà la distribuzione dei dolci agli anziani e alle famiglie più bisognose. All’interno della confezione regalo il biglietto gli auguri di una ‘Dolce Pasqua’ dagli operatori commercianti.

Per l’assessore al commercio e attività produttive della città delle coltellerie, Cristina Querin, questa iniziativa delle aziende commerciali «è un gesto di solidarietà e di generosità verso chi ha poco o nulla ed è ancora più preziosa viste le condizioni difficili in cui versa il comparto del terziario.

La collaborazione attiva delle imprese locali anche per queste festività pasquali è un valido sistema per affrontare, tutti assieme, le difficoltà».

E conclude «Le botteghe del territorio sono parte della nostra comunità: teniamole vive spendendo da loro. Ogni vetrina che resta accesa rende la nostra città bella, attrattiva e integrata ai luoghi dell’area pedemontana».