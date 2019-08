Electrolux e sostenibilità: presentato a Porcia Better Living Program

PORCIA – Electrolux ha presentato, anche a Porcia, principale sede italiana del gruppo, in occasione del centenario dall’avvio della sua prima attività, il Better Living Program, un piano a favore di uno stile di vita migliore e più sostenibile per i consumatori di tutto il mondo, fino al 2030.

Come prima azione, l’azienda intende finanziare annualmente l’Electrolux Food Foundation, con un totale previsto di 100 milioni di corone svedesi.

Obiettivo: fare dell’alimentazione sostenibile la scelta preferita visto che la fondazione supporta le iniziative promosse da dipendenti e partner.

Gli impegni della multinazionale svedese nella sostenibilità si focalizzano principalmente sulle sue attività e sulla catena di fornitura nella società (che rappresentano il 15% dell’impatto climatico dell’azienda), e sul consumo di energia durante l’uso dei prodotti (che rappresenta l’85%).