Eps Villotta di Chions, sinergia scuola-lavoro: conclusione progetto stampi

VILLOTTA DI CHIONS – Si è concluso ieri, 11 giugno, il progetto stampi nato dalla stretta collaborazione tra EPS di Villotta di Chions e la scuola in occasione dell’inaugurazione del laboratorio politecnico dell’ISIS Zanussi di Pordenone.

Pietro Zambon, fondatore e presidente di EPS, ha infatti fortemente sostenuto il decennale progetto volto a promuovere in modo concreto la vicinanza fra scuola e mondo del lavoro. EPS ha sostenuto i progetti scolastici e ne ha agevolato la realizzazione, collaborando con gli insegnanti e il Preside Della Torre, nell’ideazione e nella costruzione di diversi stampi ad iniezione plastica. Lo scambio progettuale ha così consentito agli studenti di sviluppare capacità pratiche e di attingere dall’azienda conoscenze sugli stampi e sullo stampaggio di particolari plastici.

Le competenze tecniche aziendali sono state parte del progetto formativo dando vita ad una concreta sinergia. Il reparto di stampaggio di EPS ha poi stampato per la scuola piccoli contenitori, lenti di ingrandimento e le scacchiere, che oggi sono state consegnate alle autorità presenti all’inaugurazione del nuovo laboratorio 4.0 della scuola.

EPS è sempre stata attiva sul territorio accogliendo i ragazzi in azienda e con diverse iniziative per il sostegno all’occupazione dei giovani ritenendo che, “l’innovazione tecnologica e di approccio formativo nella scuola è fondamentale per il progresso e un futuro vivo del mondo del lavoro e la crescita positiva del tessuto produttivo locale” come ha commentato Lorena Zambon, Direttore Generale di EPS.

Profilo aziendale

E.P.S. s.r.l.

E.P.S. s.r.l. è un’azienda che opera nel settore della lavorazione delle materie plastiche. L’azienda nata nel 1989, offre oggi prodotti e servizi lungo tutta la filiera. Il ciclo produttivo si realizza in 5 stabilimenti, siti uno accanto all’altro, dove operano 3 Divisioni all’insegna del servizio e della qualità del made in Italy.

I 4 reparti produttivi si sviluppano su 10.000 mq per garantire un servizio completo al cliente che va dalla progettazione e realizzazione dello stampo – Divisione stampi-, allo stampaggio ad iniezione plastica con l’applicazione di diverse tipologie, dal bicomponente alla sovra-iniezione, ed assemblaggio -Divisione stampaggio ed assemblaggio-, alla produzione di componenti e piedini livellatori -Divisione componenti-.

L’azienda, cresciuta a media dimensione, conserva la direzione e i valori della famiglia Zambon sempre decisa a mantenere ed investire nella crescita produttiva italiana. Infatti, per capacità imprenditoriale di Zambon Pietro e delle figlie Lorena e Martina, che lo affiancano in azienda, E.P.S. oggi è in grado di servire clienti in tutto il mondo e in differenti mercati con soluzioni e manufatti specifici per ogni richiesta. Mercati già serviti sono: Automotive, HVAC & building automation, Ho.Re.Ca e grande ristorazione, Meccanico agricolo, Meccanico tessile, Vending.

Differenziazione di prodotto e mercato, flessibilità produttiva, internazionalizzazione e indipendenza guidano, ieri come oggi, la strategia aziendale. La missione dell’azienda è rispondere ad ogni esigenza dei clienti perseguendo qualità e soddisfazione, mediante l’individuazione delle giuste risorse, l’automazione, razionalizzazione di ogni processo e la creazione di soluzioni personalizzate. Soluzioni che coprono l’intera catena produttiva del mondo plastico e nascono da un consolidato know-how proprio dell’esperienza del team tecnico, dell’adeguata organizzazione degli stabilimenti e dall’adozione delle più innovative tecnologie.

E.P.S. nel 1997 ha iniziato il percorso che mira a portare in azienda qualità, conformità e sicurezza. E’ certificata ISO 9001:2015 e punta alla scelta di ottimizzazione dei processi aziendali con l’adozione dei principi della lean organization: metodologie gestionali volete alla riduzione degli sprechi e all’efficienza dei processi produttivi. Ulteriore elemento di differenziazione di E.P.S. è l’introduzione di precisi sistemi di gestione della produzione di prodotti plastici destinati al contatto con gli alimenti (Food Contact). E.P.S. si candida ad essere leader nella produzione di soluzioni che impiegano materie plastiche sia in Italia sia all’estero.

E.P.S. è associata a Unindustria Pordenone dal 2001.