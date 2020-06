Fabio Rossitto nuovo allenatore del Chions

CHIONS – Il Chions calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Fabio Rossitto.

Nato ad Aviano, il 21 settembre 1971, da calciatore ha vestito le maglie, tra le altre, di Udinese, Fiorentina, Napoli e Venezia. Oltre ad aver messo assieme oltre 300 gare in Serie A, ha collezionato una presenza anche con la nazionale italiana.

Come allenatore vanta esperienze alla Primavera dell’Udinese, con Pordenone, Triestina, Cremonese, Palermo e per ultima con la Manzanese, con il successo in Coppa Italia e la conquista della promozione in Serie D.

Il presidente Mauro Bressan assieme al direttivo e al direttore generale Giampaolo Sut e al direttore sportivo Simone Vido, oltre a dare il benvenuto al neo tecnico, lo ringraziano per la fiducia e la disponibilità nel voler far parte del proprio progetto sportivo. Nei prossimi giorni Rossitto sarà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi.