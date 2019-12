Fidapa, auguri di Natale a Casa riposo Aviano

AVIANO – Fidapa per gli auguri di Natale alla Casa di riposo di Aviano

Per l’Ensemble Vocale Fidapa, diretto dal maestro Emanuele Lachin, è arrivato anche quest’anno l’atteso appuntamento con gli anziani della Casa di riposo di Aviano.

Lunedì 9 dicembre il coro, come ormai da molto tempo, ha incontrato gli ospiti della struttura per trascorrere insieme un pomeriggio in allegria. Sonja Pin, Presidente Fidapa della sezione di Pordenone, dopo aver ringraziato per la calorosa accoglienza gli anziani ospiti e le responsabili del servizio di animazione della Casa Rossella e Alessandra, ha illustrato il programma della rappresentazione.

Lo spettacolo si è aperto con la lettura, in italiano e dialetto, di proverbi, modi dire e poesie inerenti il periodo invernale e natalizio, raccolti e letti da Romanina Santin e Raffaella Ferli. Sono poi state interpretate una selezione di canzoni tratte dal repertorio dell’ Ensemble vocale Fidapa e un Christmas Medley armonizzato per l’occasione dal maestro Lachin.

Per chiudere l’esibizione la coordinatrice del coro Angela Mormile ha letto una poesia. La partecipazione attenta e interagente di molte delle anziane e anziani presenti ha dimostrato quanto sia utile e vivificante creare occasioni come questa che riesce a mettere insieme due propositi: portare un po’ di svago e buonumore a vecchietti bisognosi di affetto e calore e cercare di mantenere vivo in loro il ricordo delle tradizioni locali e identitarie che sono un patrimonio importantissimo per tutti.

L’aver centrato gli obiettivi è la migliore ricompensa per il coro.