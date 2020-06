Finalmente, il 21, ritorna la musica in Villa Correr

PORCIA – Domenica 21 Giugno 2020 alle ore 21, in concomitanza con la Festa Europea della Musica, sotto il porticato della Barchessa Est di Villa Correr Dolfin a Porcia si terrà il primo dei tre concerti estivi organizzati dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e la Fondazione Friuli.

La serata, dal titolo Note sull’acqua, vedrà protagonista il pianista Matteo Bevilacqua. Anticiperà il concerto la presentazione del musicologo Roberto Calabretto.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di brani di C.Debussy, F.Liszt e L.van Beethoven, nel 250° anniversario dalla nascita.

I prossimi due concerti si terranno il 3 e il 10 luglio sempre sotto il porticato della Barchessa Est di villa Correr Dolfin. L’ingresso a tutte le serate è gratuito.

In osservanza delle disposizioni degli spettacoli all’aperto in materia di contenimento del contagio da Covid-19, verranno rispettate le misure di sicurezza (utilizzo della mascherina all’entrata e uscita, sanificazione e distanziamento dei posti a sedere, misurazione della temperatura, disponibilità di gel disinfettanti per la pulizia delle mani).

I congiunti potranno sedere vicini, i posti a sedere saranno disponibili fino ad esaurimento e pertanto invitiamo gli interessati a prenotare il proprio posto in anticipo. La prenotazione garantisce il posto in maniera prioritaria fino a 10 minuti prima dell’inizio.