Fondazione Portogruaro Campus, nuove sfide Università dopo pandemia

PORTOGRUARO – Alla Fondazione Portogruaro Campus si terrà il prossimo 4 giugno alle 16,30 in diretta streaming, un dibattito dal titolo “ Le nuove sfide dell’Università dopo la pandemia e il ruolo delle sedi decentrate”.

Protagonisti del dibattito saranno la Rettrice di Cà Foscari, prof.ssa Tiziana

Lippiello, il Rettore dell’Università di Trieste, prof. Roberto Di Lenarda e il Prorettore

dell’Università di Padova, prof. Tomaso Patarnello. Il dibattitto, toccherà un tema fondamentale per il futuro del Paese: l’Alta Formazione e il capitale

umano.

La pandemia ha riproposto la questione del ruolo del mondo universitario in tutte le sue

componenti, tanto da ricevere nel Piano Next Generation EU, recentemente presentato all’Unione

Europea, uno specifico capitolo. La qualità della formazione è in diretta relazione con lo sviluppo

economico e sociale di un paese.

La Fondazione Portogruaro Campus opera da 25 anni nell’Alta Formazione, ospitando il corso di

Scienze dell’Educazione dell’Università di Trieste e collaborando con altri primari Istituti

Universitari.

Gli studenti che frequentano il Polo Universitario sono un migliaio. Dall’anno accademico 2021-

2022 prenderà avvio la Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione dell’Università di Trieste,

arricchendo l’offerta formativa del Polo Universitario di Portogruaro.