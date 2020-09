Fontanafredda: dal 23 settembre distribuzione gratuita di compost

A partire da mercoledì 23 settembre verrà effettuata, nella provincia di Pordenone, la distribuzione gratuita di sacchetti di compost.

L’iniziativa è curata dal Comune di Fontanafredda il quale negli scorsi giorni ha comunicato ufficialmente tale possibilità attraverso il proprio sito Internet istituzionale, esattamente a questo link.

Sacchetti di compost gratuiti a partire da mercoledì 23 settembre

La materia organica in questione è il cosiddetto “compost di primavera” e l’iniziativa sarà effettuata dal già menzionato Comune in collaborazione con Ambiente Servizi e con l’Associazione di Vigilanza e Volontariato.

Il compost verrà distribuito a titolo del tutto gratuito, in appositi sacchetti, presso il centro di raccolta situato in via G. Galilei a Vigonovo, frazione di Fontanafredda, rispettando i canonici orari di apertura del centro stesso.

Come accennato, la distribuzione verrà effettuata a partire da mercoledì 23 settembre e, rispettando le regolari aperture del centro, non sarà disponibile soltanto nella giornata di mercoledì 14 ottobre 2020; è utile sottolineare inoltre che il prodotto sarà disponibile fino ad esaurimento.

Ma che cosa è il compost? Perché può essere utile procurarselo? Scopriamolo subito.

Che cos’è il compost

Il compost è un terriccio di origine completamente organica, nella cui composizione possono ad esempio figurare fondi di caffè, avanzi di cibo, cenere di legna, gusci d’uovo, residui di piante ed altro ancora.

Sostanze come queste sono definite, nel gergo biologico, “umifere”, essendo in grado di apportare al terreno delle importanti quantità di humus, utilissimo per la concimazione.

Tutte le sostanze che compongono il compost, infatti, sono esposte a dei processi di degradazione del tutto naturali, di conseguenza l’impiego del compost può rivelarsi assai prezioso per la concimazione di un terreno; il fatto che, come detto, in tale sostanza non vi sia alcuna traccia di sostanze chimiche, rende il compost ancora più interessante ed ideale per eseguire una concimazione efficace e sicura.

Affinché il compost si sviluppi e divenga adoperabile come elemento concimante, sono necessari alcuni mesi; i sacchetti di compost che verranno gratuitamente distribuiti a Fontanafredda, appunto, sono subito pronti per l’uso, ecco perché sono definiti “compost di primavera”.

A chi può essere utile il compost

Tale sostanza può quindi rivelarsi molto interessante per chiunque abbia l’esigenza di concimare e gestire in maniera ottimale un terreno o un qualsiasi spazio “green”, proprio per questo motivo c’è anche chi produce del compost a livello domestico, ovviamente in quantità ben inferiori rispetto a quelle che possono derivare da grandi processi.

Ovviamente, anche chi possiede semplicemente un giardino e vuol curare le proprie piante in maniera ottimale può approfittare di quest’interessante iniziativa a cura del Comune di Fontanafredda per procurarsi alcuni sacchetti di compost subito pronto per essere utilizzato.

Un’iniziativa interessante anche sul piano dell’ecosostenibilità

Il progetto in questione e, a livello generale, l’impiego di concimi naturali quali il compost, sono da considerarsi opportunità molto preziose anche nell’ottica dell’ecosostenibilità: utilizzare queste sostanze significa senz’altro fare un grosso “favore” all’ambiente e soprattutto far crescere le colture in modo sicuro seguendo un approccio naturale al 100%.

Un ulteriore motivo, questo, per recarsi presso il centro di raccolta di Vigonovo e procurarsi dei sacchetti di compost.