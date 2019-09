Friul Intagli cerca personale nel Nord Est

PRATA – Mobili in kit e su misura per tutta la casa: l’azienda Friul Intagli, con sede produttiva a Villanova di Prata, è una realtà di assoluto primo piano a livello mondiale nella produzione di arredamento in legno.

Oggi, insieme a MAW Men At Work, offre interessanti opportunità lavorative aprendo 50 posizioni per diverse figure professionali, anche senza esperienza: dal magazziniere al manutentore, dall’operatore macchine all’autista CQC, dal verniciatore all’addetto all’imballaggio. L’offerta prevede un iniziale contratto in somministrazione, con finalità di inserimento diretto in azienda, e buona retribuzione.

Per candidarsi: inviare CV all’indirizzo e-mail fil.sanvito@maw.it o telefonare alla filiale MAW di San Vito al Tagliamento al numero 0434/875741