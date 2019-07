Fuori strada, l’auto si incendia: grave un trentenne

FIUME VENETO – Incidente con incendio avvenuto verso le 4 della notte del 13 luglio in via Leopardi a Fiume Veneto, nei pressi dell’Azienda agricola “Le Vinali”.

Per cause in corso di accertamento, l’utilitaria, una Fiat Punto guidata da V. F. di 30 anni, dopo essere rovinosamente fuoriuscita dalla sede stradale, ha preso fuoco.

Il conducente, nell’impatto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a una decina di metri dal veicolo nel fossato limitrofo riportando numerosi traumi.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre, hanno supportato il personale del 118 che ha portato le prime cure all’uomo, poi trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.