Gara in auto ad alta velocità: due giovani in coma, 15enne scappa

ZOPPOLA – Hanno trascorso insieme la serata e poi, a notte fonda, hanno gareggiato in velocità.

Davanti, c’era un 15enne alla guida di una Fiat Bravo con un’amica di 17 anni a bordo; a tallonarlo, un 21enne al volante di una Fiat Punto verde, con un altro giovane di 17 anni. Tutti e quattro residenti a Zoppola.

In via Risi, sull’asfalto bagnato, il 21enne ha perso il controllo della Punto, l’auto ha divelto il cartello stradale che segnala l’ingresso in paese e il limite di 30 chilometri orari, schiantandosi poi contro il muro di recinzione di una casa. I vigili del fuoco di Pordenone hanno dovuto usare le pinze oleodinamiche per liberare i feriti.

I due ragazzi, gravemente feriti, sono stati trasportati dal 118 in ospedale a Pordenone. Sono ricoverati al reparto di rianimazione e terapia intensiva, in coma: la prognosi è riservata, versano in pericolo di vita.

I carabinieri della stazione di Fiume Veneto hanno ricostruito l’accaduto rintracciato il quindicenne fuggitivo. Lo hanno denunciato per guida senza patente, omissione di soccorso e per l’articolo 9 del Codice della strada, che vieta le competizioni sportive sulle strade e aree pubbliche.

Anche il 21enne di Zoppola al volante dell’automobile distrutta è stato denunciato dai carabinieri per lo stesso articolo del codice della strada.