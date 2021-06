Giornata di movimento e solidarietà a La Rosta

SACILE – Giornata dedicata al movimento e alla solidarietà quella vissuta domenica con quartiere generale LA ROSTA a San Michele di Sacile.

Una camminata basata su 3 percorsi ad anello di media difficoltà da 6 – 12 – 20 km circa.

Nonostante le avverse difficoltà meteorologiche della notte e del primo mattino un buon numero di partecipanti hanno dato vita a una lieta giornata di sana attività sportiva che prevedeva , per chi lo desiderava , al termine un momento di relax culinario in un ambiente come quello del maneggio gestito dalla ASD LA ROSTA molto confortevole e naturale.

Oltre alla Asd La Rosta anche Uisp Sport per tutti e Ail Pordenone i partern collaboratori e promotori di questo evento.

Stefano Boscariol