Giovane imprenditore muore nel sonno come la sorellina

PASIANO – Trovato morto nel sonno, probabilmente a causa di un malore, Francesco Populin. Aveva 35 anni, abitava a Pasiano di Pordenone e lavorava nel distributore di benzina del paese, che aveva ammodernato grazie alla sua passione per la tecnologia, con il papà Alfio, storico proprietario del distributore di carburanti in via Roma.

Francesco Populin è stato scoperto privo di vita, a letto, dalla mamma, che era entrata in camera a svegliarlo per dirgli che la colazione era pronta. Francesco, però, non rispondeva. La corsa del 118, purtroppo, si è rivelata inutile.

Un destino, quello di Francesco, comune a quello della sorellina. Era il 1985 e nella culla, a 3 mesi e mezzo d’età, morì Federica. Si trattò di un evento definito come morte bianca.

Molto conosciuto a Pasiano Francesco amava stare in compagnia. Sportivo da sempre, era appassionato di corsa e di bicicletta.

Lascia nel dolore la mamma Oriana Basso, agente municipale in servizio alla Polizia locale di Pordenone, il papà, le sorelle e i nonni.

La foto è tratta dal profilo facebook di Francesco.