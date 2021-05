Giro d’Italia, presentata la tappa Sacile-Cortina d’Ampezzo

SACILE – Nella restaurata chiesa sconsacrata di San Gregorio a Sacile è stata ufficialmente presentata ai media e alla stampa la 14ma tappa del 104mo Giro d’Italia, la Sacile- Cortina d’Ampezzo.

Molti gli ospiti intervenuti fra autorità, appassionati e curiosi.

Ovviamente il Sindaco di Sacile Carlo Spagnol ha fatto gli onori di casa, cedendo subito la parola a Tiziana Gibelli Assessore Regionale alla Cultura e allo Sport che ha espresso la soddisfazione per questo evento internazionale paragonarlo a una vera e propria magia.

Sono poi intervenuti il Vice Sindaco Assesore allo Sport Alessandro Gasparotto e Assessore alle Attività Produttive e Commercio Roberta Lot.

Quest’ ultima vero e proprio faro creativo e organizzatore ha fatto il punto sugi eventi collaterali in attesa della partenza di lunedì 24 maggio.

Ricco il parterre dei graditi ospiti come Assessore Regionale Simone Polesello , il Sindaco di Caneva Dino Salatin, il Presidente Regionale CIP Giovanni De Piero, Marinella Ambrosio in rappresentanza del Presidente Regionale Coni Giorgio Brandolin, e del delegato provinciale Coni Gian Carlo Caliman, delegato Sindaco di Portobuffole’ Valter De Martin e in rappresentanza del manager Enzo Cainero , Bepi Bazzana.

Non potevano mancare le informazioni e le direttive per la viabilità e parcheggi, quindi un cenno a LSM srl e Ufficio Turistico con Marisa Poletto.

Un pensiero e ringraziamento speciale è poi andato alle forze dell’ordine ( presenti in sala con alcuni loro rappresentanti) che saranno impegnati per un evento unico e storico per la città di Sacile.

L’ azienda Slow Design 44 con la titolare Silvia Camerotto ha voluto omaggiare la memoria di Denis Zanette (presente la moglie) con una produzione artigianale in marmo ROSA (come il colore del Giro) da consegnare a sorpresa alla partenza del 24 maggio.

Al termine dell’ esposizione il Sindaco Carlo Spagnol ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati e augurando a tutti le più ottimistiche e felici previsioni di buona riuscita e successo di squadra.

Stefano Boscariol