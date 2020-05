Granfiume, 10mila mascherine per lo shopping in sicurezza

FIUME VENETO – In occasione della riapertura delle attività commerciali del 18 maggio, il Centro Commerciale Granfiume di Fiume Veneto e il Belforte Gran Shopping di Monfalcone regalano a tutto il personale e a tutti i loro visitatori 18.000 mascherine brandizzate (10mila per il Granfiume, 8mila per il Belforte).

I dispositivi scelti sono lavabili e potranno dunque essere utilizzati più volte. Per ricevere la propria mascherina, saranno sufficienti poche azioni: andare sui rispettivi siti internet (www.granfiume.it; www.granshoppingbelforte.it) nella sezione riservata all’iniziativa, registrarsi per ricevere la e-mail con il QR code, recarsi alla postazione allestita nella piazza centrale del centro prescelto, dal 18 al 24 maggio dalle 14 alle 19. Mostrando il codice si potrà ritirare la mascherina fino a esaurimento scorte.

“In vista della riapertura – afferma la direttrice dott.ssa Marta Rambuschi – abbiamo pensato di offrire un aiuto a coloro che sono in difficoltà nel reperire mascherine, ormai diventate un dispositivo indispensabile per affrontare la graduale riduzione delle restrizioni sociali”.

Entrambi i centri si sono nel frattempo adoperati per garantire i più alti standard di sicurezza, adottando tutte le misure necessarie – compreso il ricambio d’aria assicurato dall’immissione di aria esterna – nel rispetto delle disposizioni di legge ma soprattutto per garantire la tranquillità di lavoratori e clienti, garantendo un ambiente sanificato e controllato.

Così Granfiume e Belforte riaprono con un pensiero rivolto a tutti coloro che desiderano tornare a fare acquisti con tutte le protezioni necessarie per un ritrovato piacere dello shopping e tempo libero.

Per informazioni: 0434.1605161, granfiume@svicom.com; 0481.1800379, belforte@svicom.com.