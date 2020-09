I 50 anni della macelleria Infanti. Premio dell’Ascom

SAN VITO – Per San Vito al Tagliamento è un punto di riferimento per tutta la comunità locale e non solo.

Conosciuto come il becher di via Pascatti, a pochi passi da piazza del Popolo, Liviano Infanti, e la moglie Nenella Toneguzzi, hanno festeggiato oggi all’hotel Patriarca mezzo secolo di attività della storica macelleria aperta l’8 settembre del 1970.

Un traguardo segnato da momenti difficili legati alla crisi e al dilagare di centri commerciali ma affrontati dalla famiglia Infanti con estrema professionalità e nel modo di sapersi rinnovare, anche sotto l’aspetto gastronomico, seguendo le esigenze della clientela.

Un compleanno speciale che ha unito tante persone per un abbraccio ideale a Liviano, oltre alla presenza del vicesindaco Federica Fogolin che – a nome di tutta la città – ha detto della presenza continua e indispensabile nei centri storici dei negozi di vicinato di cui la macelleria Infant è un bell’esempio, e del presidente mandamentale Ascom-Confcommercio Fabio Pillon il quale ha lasciato nelle mani della famiglia una targa per i 50 anni ininterrotti di attività.

«La macelleria Infanti – ha precisato – fin dal 1970 è nel sistema Confcommercio, tant’è che l’impegno svolto in questi anni da Liviano per la crescita e lo sviluppo della struttura associativa locale si è fatto sentire, in modo particolare, nell’organizzazione di eventi per la città».

Alla guida del negozio ora c’è anche il figlio Andrea, 42 anni. Tutto nel segno della continuità e della tradizione familiare.