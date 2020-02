Il Centro medico Esperia cambia sede

PORCIA – Il Centro Medico Esperia, il poliambulatorio del Gruppo Policlinico Città di Udine, ha una nuova sede: da oggi, 20 febbraio, infatti, il centro è pienamente operativo nella nuova struttura di via dei Serviti 10 a Porcia.

1.700 metri quadri, 15 ambulatori e un’ampia area dedicata alla diagnostica per immagini: la nuova sede si sviluppa su un unico livello all’interno di un edificio di recente costruzione ed è stata progettata per rendere l’esperienza del paziente quanto più piacevole ed efficiente con uno studio attento degli spazi e dell’utilizzo dell’illuminazione e dei colori interni. È facilmente raggiungibile sia dal centro città sia dalla viabilità extraurbana con comodi spazi di parcheggio all’esterno.

Dal 2007, il Centro Esperia opera con l’obiettivo di costituire un presidio integrato nella rete del Servizio Sanitario ed essere punto di riferimento sul territorio per i pazienti che intendono accedere alla sanità privata anche in regime di libera professione con circa 40mila accessi all’anno in totale.

Il Centro, infatti, coordinato dalla dottoressa Paola Migotto, è accreditato con il Servizio Sanitario per la diagnostica per immagini di 1° livello, per la medicina dello sport di 1° livello, per l’endocrinologia-diabetologia e per la chirurgia oculistica ambulatoriale che resta attiva nella storica sede di via Correr 25.

“La realizzazione della nuova sede del Centro Esperia è solo uno degli investimenti che il Gruppo sta mettendo in campo con l’obiettivo di proseguire nel percorso mirato alla qualità della cura, all’attenzione verso il paziente e al costante miglioramento delle performance e delle tecnologie utilizzate”– commenta l’amministratore delegato Claudio Riccobon.

Il Gruppo Policlinico Città di Udine, infatti, rappresenta la più importante realtà operante nella sanità privata accreditata del Friuli Venezia Giulia.