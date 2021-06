“Il commercio di Maniago ti sorride”, al via campagna di sensibilizzazione

MANAIAGO – L’Assessore al Commercio Cristina Querin, dai primi giorni di aprile 2021, ha riunito con cadenza settimanale un Gruppo lavoro commercio (prevalentemente in via telematica), per sviluppare proposte destinate a promuovere le attività commerciali nella nostra città.

Cogliendo la grave difficoltà per il mondo delle imprese commerciali, si è così aperta una fase di ascolto ed elaborazione di proposte per reagire tutti assieme alle dure condizioni a cui è sottoposto il settore. Mai come in questi due anni è stato importante “prendere la mira” per fare le proposte più centrate sui bisogni degli operatori, cercando di non disperdere le risorse e mettendo in atto buone pratiche. E’ il momento dei “costruttori”, di chi ha proposte e visioni per il futuro.

Tra le varie idee emerse, c’è la creazione della campagna “IL COMMERCIO DI MANIAGO TI SORRIDE”. La proposta si è concretizzata nella creazione di un grande poster fotografico con i volti di tutte le persone che operano nel commercio a Maniago composte in un puzzle colorato.

Tale comunicazione è stata riprodotta nel grande banner inserito nel trittico di Piazza Italia e nelle locandine in fase di distribuzione nei negozi della città delle coltellerie.

Da questo potranno derivare campagne di comunicazione più dettagliate.

L’obiettivo è di trasferire ai concittadini maniaghesi un messaggio semplice ed empatico: dietro ogni vetrina, dietro ogni bancone ci sono persone che contano sulla relazione con i propri clienti, che vogliono continuare a dare qualità e che sanno più di ogni altro garantire sicurezza.

Si tratta di una campagna a costo zero per i commercianti. Il set fotografico si è tenuto presso lo studio FB1, che si è messo a disposizione gratuitamente, mentre i costi di grafica e stampa sono a carico dell’Assessorato. Il progetto ha visto la collaborazione di Ascom mandamentale.

Nel frattempo l’Amministrazione, con il supporto del Gruppo commercio, sta lavorando ad altre proposte e a progetti di più largo respiro: è in discussione un piano di marketing strutturato e a medio-lungo periodo, che ha tenuto conto delle idee dei partecipanti.

Giovedì 24 giugno si è riunita inoltre la commissione commercio per discutere la bozza del Bando Imprese, tramite il quale si intendono aiutare le aziende che più hanno sofferto per la pandemia. In questo capitolo l’Amministrazione Carli ha messo a disposizione 300.000 euro.