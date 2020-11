“Il Covid non esiste”. Post negazionista scatena bufera su dipendente Cro

AVIANO – “Questo virus è una farsa, solo per mettere in atto piani per distruggere l’economia mondiale”. “Il Coronavirus non esiste, come pure non esistono i decessi. Non tutti”. Sono tutti post comparsi (e poi rimossi) sul profilo Facebook di una dipendente del Cro di Aviano.

Ed è un caso che, all’interno della struttura oncologica, ha fatto molto discutere. I contenuti dei post, infatti, appartengono al manuale del “perfetto negazionista”, o del complottismo da web, che dir si voglia.

Quello che rende diversi questi messaggi, rispetto ai tanti che circolano da diverso tempo su facebook, è sono stati scritti da una persona che risulta dipendente di una struttura sanitaria tra le più note in ambito nazionale.

Tra l’altro, il Cro di Aviano di recente è stato al centro della cronaca a causa di un focolaio scoppiato nel settore della struttura dedicato alla radioterapia. I contagiati tra gli operatori avevano superato la decina. A riprova del fatto che il virus esiste.