Il Dialogo creativo, al via il 12 ottobre con l’ex Jugoslavia

PORCIA – Parte da Porcia l’ormai consueto programma di anteprime autunnali della rassegna culturale pordenonese “Il dialogo creativo”. Il 12 ottobre alle 17:30 ci sarà la presentazione del libro “Dove iniziano i Balcani”, Ediciclo editore.

Le due autrici, le toscane Francesca Cosi e Alessandra Repossi racconteranno un viaggio nella ex Jugoslavia, accompagnate dalle note degli studenti del Liceo musicale “Marconi” di Conegliano. L’incontro, in collaborazione con il Comune e con la libreria Quo Vadis? di Pordenone si terrà all’Auditorium Diemoz in via delle Risorgive.

Nelle loro esplorazioni, Cosi e Repossi, appassionate viaggiatrici a piedi e in bicicletta, si fanno le domande più disparate: perché gli alberghi socialisti sono brutti fuori e belli dentro? Cosa si nasconde dietro alle folle che assediano Medjugorje? Com’è stato possibile compiere un genocidio sotto gli occhi del mondo? Perché nei Balcani si trovano tante spiagge per nudisti? Quali furono le due vite di Tito? E perché Kusturica ha creato dal niente due città?

Il libro risponde a questi e altri interrogativi su una terra ancora poco conosciuta, attraverso il racconto del viaggio verso Est di due donne curiose e desiderose di superare pregiudizi e confini. I Balcani sono una frontiera vicina eppure ancora ricca di esotismo e di misteri, meta agrodolce dove il dramma della storia si mescola alla struggente poesia di un paesaggio antico.

Cosi e Repossi lavorano come traduttrici letterarie collaborando con le principali case editrici italiane. Alessandra Repossi è anche giornalista e fotografa e infatti, durante la presentazione, oltre alla musica, ci sarà la proiezione di alcune foto scattate nei luoghi narrati nel libro.

Domenica 13 ottobre le anteprime de “Il dialogo creativo” proseguono andando fisicamente a Est: ci sarà una passeggiata per vivere l’esperienza del confine tra Italia e Slovenia, nel Parco per la Pace sul Monte Sabotino. Parteciperà la regista slovena Anja Medved, che da anni si occupa di raccogliere storie e memorie del confine orientale.

“Il dialogo creativo” è un progetto dell’associazione per il commercio equo e solidale L’Altrametà di Pordenone, realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il calendario di anteprime continuerà fino al 14 dicembre in diversi luoghi della regione.