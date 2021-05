Inaugurazione Estate 2021 Val Tramontina e Progetto Ri.Natura

TRAMONTI – C’è una Valle della montagna pordenonese che, negli ultimi mesi, sta divenendo una meta dall’appeal sempre crescente: la Val Tramontina.

Fra gli ingredienti che concorrono a questo successo contribuiscono i cambiamenti nel mondo del viaggio, con i nuovi trend del turismo di prossimità, slow ed esperienziale e, non di meno, le attrattive paesaggistiche, gastronomiche, culturali e le eccellenze imprenditoriali della ricettività tramontina.

Come sempre nei territori sono poi le progettualità a rivestire grande importanza; in Val Tramontina il progetto di valorizzazione e promozione territoriale si è sviluppato nel tempo grazie alla collaborazione dei più importanti enti locali, portando nel territorio, tra le altre cose, la troupe di Geo e pochi mesi fa, con grande risonanza, quella di Linea Bianca RaiUno.

L’anno scorso inoltre è nato il progetto di attività esperienziali ed eventi di riconnessione con la natura – chiamato Ri.Natura – coordinato da Alberto Cancian e Giulia Piazza, che quest’anno si avvarrà del supporto nato dalla convenzione fra ConCentro, Azienda Speciale CCIAA Pordenone- Udine attraverso il brand Pordenone With Love, i Comuni e le Pro Loco di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.

PROGRAMMA WEEKEND INAUGURALE:

Sabato 29 Maggio

Alle 15:00: Anteprima delle Attività con “A Spasso con l’Asino”: passeggiata nella Natura con Alfio Scandurra e il suo asinello Fiocco. Partecipazione Gratuita, SOLO SU PRENOTAZIONE scrivendo a info.rinatura@gmail.com.

Dalle 17:00 presso la sede della Pro Loco ValTramontina, in Via Meduno 3 a Tramonti di Sotto, avrà luogo l’inaugurazione del progetto di promozione per l’Estate 2021, nel quale verranno svelate alla comunità, ai media e al pubblico le principali novità sulla stagione estiva in Val Tramontina. Presentazione del nuovo brand “ValTramontina” e del sito internet di Valle, connettore e promotore di tutta l’offerta della destinazione: www.valtramontina.it

Presentazione del calendario iniziative “Ri.Natura 2021”, alla presenza delle autorità, degli enti e delle associazioni coinvolte nel progetto 2021

Alle 18:00: aperitivo degustazione offerto con i prodotti tipici della Valle, preparato dalla Pro Loco ValTramontina

A seguire: Inaugurazione della Casa delle Erbe a Tramonti di Mezzo

Domenica 30 Maggio

Inizio ufficiale delle attività di Ri.Natura 2021 che quest’anno, contando sul supporto degli enti sopracitati, amplierà il programma e l’offerta di attività dedicate alla “ri.connessione naturale”, ovvero alla riconnessione dell’essere umano con la Natura, sia esteriore che interiore.

Il primo evento in programma è quello che nel 2020 ha riscosso maggior successo di pubblico: “In Canoa col Campione”, la giornata di avvicinamento al kayak sul Lago di Redona con l’eccezionale presenza del Campione Olimpico di kayak k1 Daniele Molmenti, realizzato in collaborazione con il Settore Canoa della Polisportiva Montereale

-> Alle 9:30 / 10:45 / 14:30 / 15:45 – Quattro sessioni di introduzione alla Canoa con Daniele Molmenti, a seguire prova sul lago con Daniele Molmenti, i tecnici e le imbarcazioni della Polisportiva Montereale. Solo SU PRENOTAZIONE su info.rinatura@gmail.com , maggiori informazioni sulla pagina facebook: “Ri.Natura”.

Pausa Pranzo vista lago da Albergo bar ristorante “da Febo” con menù dedicato per i partecipanti alla Giornata in Canoa e in compagnia della Medaglia d’Oro Olimpica Daniele Molmenti e dei vini della Cantina Molmenti & Celot. Solo SU PRENOTAZIONE.

Inizia quindi ufficialmente un’estate di attività e microeventi, tutti organizzati nel rispetto delle normative Covid e dedicati al rinnovamento dell’armonia con l’ambiente, in un contesto incontaminato e altamente suggestivo come quello della Val Tramontina.

Fra le proposte ci saranno: escursioni fra i boschi e le montagne, attività olistiche come Yoga e Meditazione nell’ambiente naturale, attività esperienziali con gli animali e nelle aziende agricole, appuntamenti gastronomici alla scoperta delle tipicità e delle eccellenze a km0 della Val Tramontina, eventi sportivi nell’acqua e nell’aria, dalla canoa sui laghi della Valle al deltaplano sul Monte Valinis, momenti musicali nella natura, attività e laboratori per grandi e piccini e la grande novità dei ritiri detox nella quarta wild destination d’Italia. Tutti gli eventi vanno prenotati sul sito e sui canali social di ri.natura.

L’ampia offerta territoriale, promossa dalle Amministrazioni e dalle Associazioni Pro Loco della ValTramontina, verrà realizzata grazie al sostegno e alla collaborazione di enti, istituzioni, aziende e associazioni quali la Regione FVG, l’UNPLI FVG, PromoTurismo FVG, ConCentro Pordenone With Love, GAL Montagna Leader, Parco Naturale Dolomiti Friulane, Ecomuseo Lis Aganis, Uti di Maniago, Pordenone Turismo, PordenoneViaggia, Arcometa, VerdArte, Comune di Porcia, Fondazione Santin, Yogah – l’Arte dello Yoga, Polisportiva Montereale-Settore Canoa, Flyve, WeFly, Associazione Guide Dolomiti Friulane, Filarmonica di Maniago, Associazione Tòmat di Spilimbergo, Le Arti Tessili di Maniago, Archeo 2000, CAI di Spilimbergo e San Vito al Tagliamento, Associazione Mele Antiche e grazie a volontari, esperti, artisti, associazioni e esercenti e produttori del territorio.

Prenotazioni e maggiori informazioni sul sito web ufficiale della Val Tramontina e sui canali social di Ri.Natura.