Incendio al lavoro: operaio strappa alle fiamme collega, ma è investito: è gravissimo

MANIAGO – Un operaio è rimasto ferito in modo gravissimo e altri due in modo più lieve in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio, 27 agosto, in una azienda di Maniago, la Recycla, che si occupa di rifiuti e ambiente.

Secondo una prima ricostruzione, un operaio specializzato stava lavorando, utilizzando un respiratore, in un macchinario quando all’ improvviso c’è stata una vampata ed in pochi secondi è divampato un incendio.

Avendo notato che l’operaio rischiava di essere avvolto dalle fiamme, un collega è intervenuto per metterlo in salvo ma è stato a sua volta investito dall’ incendio riportando ustioni gravissime al tronco.

E’ stato subito soccorso a sua volta e portato in elicottero all’ ospedale di Udine, dove è stato ricoverato.

Nell’incidente sono rimasti feriti con ustioni più lievi l’operaio che è stato salvato e un terzo collega che si trovava nei pressi ed è stato raggiunto dalle fiamme.