Incendio nell’impianto di compostaggio, scuole chiuse

AVIANO – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato all’alba di sabato 12 ottobre ad Aviano e ha interessato 3 mila quintali di materiale non riciclabile, accatastato in un capannone di stoccaggio nell’impianto di compostaggio della ditta “Snua Srl”.

Le scuole sono chiuse con un invito alla cittadinanza a tenere chiuse anche le finestre delle abitazioni nella vicina Roveredo, invasa dal fumo acre e nauseabondo: è stata questa la decisione del sindaco.

Sul posto sono intervenuti, con due squadre dei vigili del fuoco che hanno circoscritto e spento le fiamme, i Carabinieri, personale Arpa di Pordenone e i sindaci dei comuni di Aviano e Roveredo in Piano.

Indagini sono in corso da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri per individuare le cause del rogo.