Incidente neonata, Pedemontana viva “riaprire pronto soccorso Maniago”

MANIAGO – Sul caso della neonata portata d’urgenza in ospedale dopo aver bevuto acqua saponata durante il bagnetto (ora la piccola sta meglio) è intervenuto il comitato Pedemontana viva osservando che “siamo contenti che la neonata sta bene e che sia fuori pericolo. Un ringraziamento va agli operatori del 112 e alle forze dell’ordine che hanno collaborato è scortato l’ambulanza .il comitato pedemona viva gioisce in sieme ai genitori e cittadini”.

”Cari presidente regionale Fedriga ed assessore Riccardi – aggiunge la nota del comitato – questo fatto di cronaca fortunatamente risoltosi per il meglio, vi dovrebbe far capire che il Pronto Soccorso di Maniago va riaperto subito è non a settembre…..perché altrimenti si continua a mettere a rischio non solo il territorio e la sua salute ma anche la struttura sanitaria. I cittadini delle Pedemontana che pagano le tasse hanno diritto ad una struttura sanitaria degna di questo nome”.