Incidenti montagna: salvati due escursionisti a Erto

ERTO E CASSO – Due escursionisti di Rovigo, di 66 e 47 anni, sono stati recuperati, nella tarda serata di ieri, 14 giugno, dai tecnici della stazione della Valcellina del Soccorso Alpino e speleologico Fvg, dopo essere rimasti bloccati nella zona di Erto e Casso.

La coppia stava rientrando da una gita a piedi dopo aver fatto il giro dei “Libri di San Daniele” e lungo la discesa ha deviato sul sentiero che conduce al Col Martin, smarrendo la traccia.

Dopo aver vagato per oltre due ore, tra le 18 e le 20, in cerca della giusta via d’uscita, hanno deciso, stremati, di chiedere aiuto con il telefonino per non rimanere bloccati in quel punto impervio con l’avvicinarsi del buio.

I soccorritori si sono recati sul posto e hanno allertato l’elicottero della Protezione Civile Fvg che ha individuato i dispersi e ha sbarcato i tecnici del Cnsas a monte del punto in cui si trovavano “incrodati” i due escursionisti. La coppia è stata poi portata a valle illesa.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Pordenone.