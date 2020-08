Itf Fvg tennis, tutto pronto per la quinta edizione

CORDENONS – Cresce l’attesa per l’inizio degli Itf Internazionali del Friuli Venezia Giulia Acqua Dolomia-Serena Wines 1881 Tennis Cup giunti alla quinta edizione, dotati di un montepremi di 15mila dollari, che si disputano sui campi in terra rossa dell’Eurosporting di Cordenons.

La grande novità di questa edizione 2020 è rappresentata dalla collocazione del torneo, che è passato dalla prima settimana di agosto alla quarta del mese precedendo di una settimana, dal 23 al 29 agosto, il tradizionale appuntamento con il Challenger Atp maschile che scatterà lunedì 31 agosto.

Un doppio appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di tennis e non solo che porterà in terra friulana alcune delle migliori racchette femminili e maschili nazionali e internazionali.

L’Eurosporting Cordenons conferma così per l’ennesima volta la propria vocazione nei confronti del grande tennis che a queste latitudini trova sempre motivi di interesse da parte di un pubblico spesso caloroso nei confronti dei propri beniamini.

In tabellone anche molte azzurre tra cui l’azzurra Martina Caregaro, numero 1 del seeding friulano e Stefania Rubini che raggiunse i quarti di finale nel 2016, giocatrice da sempre apprezzata dal pubblico dell’Eurosporting.

C’è grande attesa per la promettente Melania Delai, la giovane trentina classe 2002, che da alcuni tornei è seguita da Roberta Vinci ex numero 7 della Wta e recentemente ha ben figurato nelle qualificazioni del Wta di Palermo. C’è curiosità anche per la prova della slovena Nika Radisic finalista uscente della passata edizione del torneo.

Oggi, 23 agosto, a partire dalle ore 10:00 inizieranno gli incontri del tabellone di qualificazione a cui prenderanno parte 32 giocatrici; 8 i posti disponibili per il tabellone principale con i nomi delle ragazze qualificate che usciranno dopo due turni. Come spesso accade nel tennis femminile c’è da aspettarsi battaglia dal primo all’ultimo colpo.

Ricordiamo che l’ingresso ai campi da gioco sarà gratuito per tutta la durata del torneo e da lunedì partirà anche il servizio di live streaming che coprirà il campo centrale e il campo numero 11.