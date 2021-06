Kronospan cita in giudizio Isaia Gasparotto

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Kronospan Italia ha dato mandato ai propri legali

di citare in giudizio, avanti il Giudice Civile, il sig. Isaia Gasparotto in relazione alle sue

affermazioni, rese in più occasioni e in sede pubblica, a proposito del progetto di

ampliamento della propria sede, il cui iter è in corso presso l’amministrazione regionale del

Friuli Venezia Giulia.

Il signor Gasparotto, utilizzando il ruolo che rivestiva in una società pubblica, ha diffuso

notizie che, travisando i dati del progetto Kronospan, hanno scientemente creato discredito

su un’iniziativa industriale che creerà occupazione per oltre 200 persone, nel rispetto delle

norme di legge ed adeguandosi alle prescrizioni che verranno poste dalle autorità

competenti.

La decisione di citare il sig. Gasparotto, per comportamenti e manifestazioni che riteniamo

diffamatori, è un atto che ha lo scopo di tutelare gli asset, la reputazione e la credibilità di

un’azienda presente sul territorio dal 2008 e, ancora di più, l’immagine dei propri dipendenti

nell’ambito della comunità locale.

Kronospan è aperta ad un leale confronto con gli enti pubblici e con tutti i cittadini interessati

ai dati reali di un progetto trasparente, concreto, rispettoso delle norme vigenti e del libero

mercato.