Kronospan smentisce dichiarazione Rino Bianchini

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – In riferimento alle dichiarazioni di Rino Bianchini, fondatore e primo presidente della zona industriale di Ponterosso, ci teniamo a smentire in maniera netta che “le autorità austriache avrebbero rifiutato di costruire il megaimpianto sul loro territorio”. Tale “voce” (come definita da Bianchini) è destituita di ogni fondamento.

Il progetto è infatti un progetto di Kronospan Italia, a cui tutte le società del Gruppo, in Austria come in altri Paesi, guardano con interesse essendo il più evoluto dal punto di vista dell’economia circolare e del rispetto dell’ambiente.